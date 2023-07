Barche abbandonate a Prato, scoperto un insolito abbandono

Non solo sacchi neri con gli scarti tessili, non solo frigoriferi ed altri elettrodomestici da smaltire; non solo interi arredamenti da bagno o mobilia di ogni sorta o ancora motorini e scooter rubati e smontati di alcune parti. Nella campagna sud-ovest di Prato, in via Casale e Fatticci, sul ciglio di una strada e vicino ad un albero è stata abbandonata da qualche tempo una piccola imbarcazione da diporto. Un luogo insolito per "attraccare" una barca. L’immagine di questo particolare ed insolito abbandono è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Sei di Casale se... e la gente si chiede quando e come il mezzo nautico sarà rimosso. Intanto, chi di dovere sta cercando di risalire al proprietario, tramite il numero di serie.