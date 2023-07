Bar, ristoranti e negozi La serrata d’agosto stavolta non ci sarà E crescono i turisti

Code nei punti critici del traffico (su tutti questura, strozzatura del Soccorso e tangenziale), gran movimento di persone nei supermercati e in banca, flussi turistici in aumento. Bastano questi pochi elementi per far capire come, a differenza del recente passato, la città si stia svuotando sempre meno anche in piena estate. Un trend che sembra aver convinto anche molti esercenti a modificare le abitudini tradizionali e restare aperti per gran parte d’agosto.

A confermarlo è un’indagine interna fra i propri associati di Confcommercio Prato Pistoia che rivela come "bar, ristoranti, negozi d’abbigliamento, alimentari, macellerie e ottici resteranno tendenzialmente aperti per tre settimane, concedendosi una pausa soltanto nella parte centrale del mese, quella che coincide con la settimana di Ferragosto, dal 14 al 20". Un dato in netta controtendenza col passato. Stando all’indagine di Confcommercio la fotografia che ne emerge è quella di una città che, nel mese per eccellenza dedicato alle ferie, continuerebbe dunque a proporsi come attiva, munita di servizi, capace di mantenere aperte le funzioni centrali in tema di accoglienza, socialità, servizi.

"Il caso maggiormente significativo è quello dei pubblici esercizi – spiegano dall’associazione di categoria –. Ad agosto resteranno mediamente sempre aperte, anche nella settimana centrale, nove su dieci delle attività intervistate. Sempre con riferimento alla settimana ferragostana, il 30% circa degli esercizi alimentari associati manterrà la saracinesca alzata. Stessa percentuale per le macellerie".

Il discorso cambia in parte per i negozi di abbigliamento e gli ottici, aperti per buona parte del mese ma che tenderanno mediamente a chiudere per ferie nella settimana di Ferragosto.

"Uno scenario che indica in modo nitido quanto le categorie del commercio e dei pubblici esercizi manifestino una presenza centrale in città – commenta Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Prato e Pistoia –. Del resto, il dato sulle attività pratesi del commercio si piazza molto vicino a quello che registra il manifatturiero, mentre i comparti sommati rappresentano il primo polo della provincia. Tornando alla città, è una vitalità diffusa, che abbiamo riscontrato anche in occasione delle aperture serali, e che consente di presidiare la città anche nella lunga decelerazione agostana. Il che significa più servizi, più linfa per il tessuto economico locale, più sicurezza. Valori non certo secondari per cittadini e turisti".

I numeri dell’indagine di Confcommercio si vanno a sommare a quelli del Comune di Prato sul fronte delle visite di turisti in provincia. Anche qui un trend in costante crescita dal periodo post covid in poi, confermato anche dal crescente indice di fiducia da parte degli albergatori. In particolare, tra i mesi di gennaio e di giugno 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, gli arrivi nell’ambito turistico pratese sono aumentati del 35,5% e le permanenze sul territorio (per un tempo medio di due giorni) sono aumentate del 28,9%. In termini assoluti si tratta di un aumento rispettivamente di 30.989 arrivi e di 56.360 pernottamenti. Dal Comune ricordano anche che i dati elaborati dall’ufficio turismo sono da considerarsi provvisori fino alla pubblicazione ufficiale da parte di Istat.

"Siamo contenti di questa costante crescita dei flussi sul nostro territorio – sottolinea l’assessore al turismo Gabriele Bosi – . Una crescita che, come dico sempre, è frutto di un importante lavoro di squadra tra amministrazioni comunali e operatori privati. E si tratta di dati che fanno ben sperare anche per questa stagione estiva".

