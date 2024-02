Bando street art. C’è tempo fino al 3 marzo

Il Comune di Montemurlo ha prorogato al 3 marzo la scadenza del bando ’Fiori sulla pietra: percorsi di street art tra natura, memoria e territorio’. Il progetto si propone di valorizzare gli spazi urbani attraverso due avvisi, uno rivolto ai privati per la ricerca di spazi, pareti, muri di abitazioni o edifici industriali da mettere gratuitamente a disposizione, e l’altro a giovani artisti dai 18 ai 35 anni, tra i quali selezionare idee e bozzetti che saranno poi realizzati in giro per la città. Il progetto ha un valore complessivo di 13500 euro, di cui 9 mila finanziati direttamente dal Comune, mentre 4500 euro dalla Regione. La street art era uno dei grandi obbiettivi della fine del 2023 dell’amministrazione Calamai che purtroppo, causa alluvione, è slittata al nuovo anno: colorare la città e fare rigenerazione urbana attraverso la bellezza e la forza dell’arte contemporanea. "Con questo progetto vogliamo far incontrare la cultura con il decoro e la cura della città, due temi ai quali teniamo molto - dice il sindaco Simone Calamai -. Un’iniziativa che attraverso l’arte vuole lanciare messaggi di forte valenza sociale e culturale". Per partecipare ai due avvisi, privati e artisti, c’è tempo fino al 3 marzo. "La partecipazione al bando per i privati è a costo zero, basta dare la propria disponibilità a mettere a disposizione pareti oggi inutilizzate. Per gli artisti è un’occasione per farsi conoscere e lanciare messaggi di valenza sociale. L’appello a tutti è quello di partecipare", aggiunge Calamai. Saranno ammesse solo opere originali. Gli avvisi, completi dei moduli, sono scaricabili dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it. Le domande dovranno essere inviate per mail a [email protected] o a mano all’ufficio protocollo (piazza della Repubblica,1), aperto dal lunedì al venerdì dalle alle 13,30. Per informazioni 0574.558577.