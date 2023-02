Le associazioni hanno ancora pochi giorni per presentare la propria proposta culturale alla Lazzerini in base all’avviso pubblicato nei giorni scorsi e consultabile sul sito web del Comune. A partire dal 3 marzo, alle associazioni del territorio sarà infatti data l’opportunità di incontrarsi in biblioteca, il venerdì sera, per ideare e organizzare attività di promozione culturale. Le associazioni sono così invitate ad inviare un progetto di culturale

da svolgersi successivamente in biblioteca secondo modalità e un calendario da concordare con lo staff della Lazzerini. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono definiti all’interno dell’avviso pubblico. Info: www.bibliotecalazzerini.prato.it​