Banda del Rolex Altri due arresti

Gli autori della rapina del Rolex avvenuta a Forte dei Marmi nel marzo 2022 ai danni di un imprenditore pratese erano dei veri globetrotter degli orologi preziosi da sgraffignare. Due complici erano stati intercettati e fotografati anche a Marbella in Spagna, diretti a tentare un altro colpo poi non riuscito. Due banditi erano già stati presi con l’Operazione Segnatempo. Ieri sono finiti in carcere altri due componenti della banda, sempre residenti a Napoli. La seconda coppia di ladri è stata arrestata dai carabinieri di Viareggio che avevano raccolto gravi indizi di reato sulla rapina di un Rolex da 40.000 euro compiuta a Forte dei Marmi ai danni dell’imprenditore pratese.