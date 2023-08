Band Penny, ottantenni sul palco Domani il concerto della reunion Festa per la carriera lunga 60 anni

Un entusiasmo travolgente, direttamente proporzionale all’evento che stanno attendendo e all’età degli interessati: i "Penny", il gruppo più longevo della Vallata del Bisenzio, festeggiano 60 anni di attività e sulle pagine Facebook di questi musicisti quasi (ed ultra) 80enni è partito il conto alla rovescia per una vigilia vissuta con un’energia tale da far sembrare un "tranquillo vecchietto" il coetaneo Mike Jagger.

La data fatidica è domani, quando la band tornerà su un palco dopo molti anni di assenza per raccontare 60 anni di carriera. Il luogo, il parco dell’Albereta – in occasione della festa della Croce Rossa Italiana – a Vernio, praticamente in casa, visto che i componenti della band sono tutti (eccetto il chitarrista, Alessandro Marini, che è di Prato) originari del comune valbisentino. "Il primo concerto è stato il 4 agosto 1963 – racconta il bassista cantante Piero "Gere" Rondelli, che qualche anno fa aveva festeggiato proprio in Vallata un altro anniversario importante, il 50° dei Cream Caramel, band con la quale era stato anche a Castrocaro e che ricorda, con estrema lucidità, tutte le tappe di una carriera che ha visto i Penny come house band di tante balere, pratesi e toscane – ma il chitarrista si era rotto un braccio il primo del mese, quindi il debutto a formazione completa è avvenuto qualche settimana dopo. Avevamo avuto come maestro di musica e come forte sostenitore Giulio Gabbiani e siamo il primo complesso ad essere nato in Val di Bisenzio".

Aneddoti come questi, la storia della band e gli intrecci con le formazioni parallele dei singoli componenti saranno raccontati sul palco e ricordati con le canzoni delle varie epoche, in uno spettacolo diviso in due parti: la prima, quella degli anni ’60, con canzoni di Salvatore Adamo, Neil Sedaka, Bebbino di Capri e successi come "I Watussi", la seconda parte dedicata alle hit più recenti, dagli anni ’80 ad oggi. Non mancheranno brani originali o cover rivisitate e sempre richieste dal pubblico, come "Le ragazze di Monticelli", che dalla voce dei Penny si declina sulle doti delle ragazze della Val di Bisenzio. La formazione che salirà sul palco dell’Albereta venerdì sera vede, Piero "Gere" Rondelli (classe ’45) al basso e voce, Paolo Ballini (del ’41), batterista e percussionista e cantante, Mario Corsi (nato nel 1945), alle tastiere e alla voce, Alessandro Marini (classe 1946) alla chitarra e Rolando Storai (nato nel ’44) che si alternerà alla batteria e alle percussioni con Ballini.

Claudia Iozzelli