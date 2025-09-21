Banchini: "Fondi ridotti e idee sbiadite. Va innovato"

L’Assedio è una festa sbiadita dopo quarant’anni? Mauro Banchini nel suo blog "La Trebisonda" ritiene che sia il momento di ripensarla. "Le modalità andrebbero riviste. Agli organizzatori – spiega – è anche venuto a mancare il notevole contributo economico (20mila euro) dalla Regione. Il bilancio (96mila euro) è stato di conseguenza ridotto, rispetto all’edizione 2024, di quasi 30 mila euro. Già dal martedì precedente la viabilità è stata modificata per il montaggio di stand. Il traffico, già caotico di suo, sta soffrendo e non solo nei tre giorni di Assedio ma anche nei precedenti e nei due o tre successivi. Il Mascherone utilizzato come fonte di vino (di chissà quale qualità) non sarà quello vero, ma è una copia. Dall’edizione numero 40 ci sarebbe stato da attendersi innovazioni e qualità. Non mancano, fra i cittadini, lamentele per dover pagare, pur essendo residenti, una cifra non simbolica per entrare (entrano gratis solo i residenti nel perimetro della festa). L’idea iniziale (valorizzare il volontariato, puntare sulla Villa...) resta ancora valida. Ma non sarebbe forse il caso di creare un tavolo (ben 13 le associazioni coinvolte) per ripensare, aggiornare, sperimentare cose nuove? Oppure va bene così?".