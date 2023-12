Bancarelle di Natale alla chiesa del Soccorso. Domani Terre di Prato

Tanti mercatini e mercati in questi giorni a Prato. Oggi dalle 8.30 alle 12.30 negli spazi della Chiesa del Soccorso mercatino di Natale. L’associazione Cieli Aperti presenta per l’ottavo anno consecutivo "Natalogie al Soccorso" per coinvolgere la cittadinanza creando momenti di vicinanza e socializzazione. In piazza San Francesco invece mostra mercato di piccolo artigianato, antiquariato, modernariato, oggettistica. Domani in piazza del Mercato Nuovo a dominare sono i prodotti del territorio con il mercato "Terra di Prato" (fino alle 13). Domani e domenica c’è anche la Fierucola delle Bigonce in Piazza Santa Maria in Castello. Mercatino anche ai giardini di via Carlo Marx. Domenica la Proloco Santa Lucia Insieme organizza un mercatino a tema natalizio, con circa 100 stand artigianali, gastronomici, di associazioni benefiche e varie decorazioni natalizie (via Bologna ore 10-20). Lo stesso giorno c’è anche Prato Antiquaria in Piazza delle Carceri, mentre in piazza Lippi la Fiera del libro. Sempre domenica mercato organizzato da Confcommercio e Cisl Ambulanti di Prato in piazzale Ebensee.