Bancarelle del weekend Mercato straordinario domani in viale Galilei

Oggi in piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13, ci sarà la consueta edizione settimanale del mercato agricolo Terra di Prato, con ortaggi e frutta di stagione, fra cui i primi baccelli della Maremma, miele, pane, carne, salumi, pesce del Tirreno, marmellate, olio ecc, all’insegna di una spesa consapevole e nel rispetto dell’ambiente. Sempre oggi, ai giardini di via Carlo Marx dalle 09.30 alle 17.30, torna il mercatino dell’occasione, dove si possono trovare abbigliamento e accessori di seconda mano, oggettistica per la casa e la persona. Domani in piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 19 il tradizionale Mercato prima di Pasqua degli ambulanti del lunedì. Un’edizione straordinaria che vede la partecipazione di 63 operatori con generi non alimentari, abbigliamento, pelletteria, scarpe, accessori per la casa e la persona, tessile arredo e alcuni banchi con prodotti alimentari. Infine, oggi in piazza delle Carceri dalle 9 alle 18.30 terrà Prato Antiquaria, mostra mercato di antiquariato con una quindicina di operatori con pezzi da collezione, oggettistica, bigiotteria vintage ricercata, libri, vinili e un’ampia collezione di minerali e fossili.