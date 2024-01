Banca Mps-Sace. Nuova convenzione

Voglia di riscatto da un 2023 in frenata rispetto al trend di crescita registrato nel bienno precedente e scatto di orgoglio per quelle aziende del distretto tessile pratese, rimaste bloccate da acqua e fango per l’alluvione del 2 novembre scorso. È questo leitmotiv con cui si è aperta la 94esima edizione di Pitti Filati in corso alla Fortezza da Basso fino a domani 26 gennaio e che ospita 115 espositori con le collezioni per la primavera/estate 2025. Secondo elaborazioni preliminari effettuate dal Centro Studi di Confindustria Moda per Sistema Moda Italia, il fatturato settoriale è atteso in calo mediamente del -4,2%, portandosi a 3,1 miliardi di euro. Un’evoluzione sfavorevole che ha interessato tutti i comparti di cui si compone l’industria della filatura italiana: sia la filatura laniera, sia la cotoniera sia la liniera (lino). Nel commercio con l’estero è stimata una perdita annua delle esportazioni nella misura del -8,5%; le importazioni dovrebbero calare del -11,2%.

Ma non mancano segnali di fiducia che la situazione, sempre più complicata per via dello scenario internazionale con il conflitto in Medioriente e le recenti problematiche per i trasporti delle merci attraverso il Canale di Suez, possa trovare una boccata di ossigeno già in questo primo scorcio di 2024 per svoltare a metà anno. Così le voci delle 28 aziende pratesi presenti al salone e delle 7 realtà di logistica e meccanica afferenti al settore della filatura. Il primo importante segnale è l’essere in fiera per quelle aziende danneggiate pesantemente dall’alluvione: "Si dovrebbe fare un monumento a queste imprese – dice Raffaella Pinori, coordinatrice del gruppo Produttori di filati della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord – Speriamo che sul fronte degli interventi non si rimanga fermi come in Emilia Romagna, vista la situazione complessa legata sia allo scenario internazionale con la guerra in Medioriente e la difficoltà dei trasporti attraverso il canale di Suez che a quella inflattiva ancora in essere".

Un secondo segnale di fiducia che la filatura possa riprendere a produrre volumi è dettato dall’andamento delle svendite. Gli espositori pratesi sono concordi nel sostenere che le svendite sono andate bene e che proprio questa tendenza ha spinto maggiormente sui primi ordini in arrivo per l’inverno. Come pure sono concordi nel sostenere che a metà ’24 ci sarà un’accelerazione di ripresa.

Nel primo giorno di kermesse c’è voglia di incontrare clienti, anche se l’affluenza non è alta: i buyers principalmente europei, come francesi, tedeschi e del nord Europa, pochi sono gli asiatici. Francesco Lucchesi di Industria Italiana Filati pone l’attenzione su un fenomeno per cui "per la prima volta i grandi brand stanno mostrando segni di riduzione dei volumi di affari. Se nel 2023 la riduzione di fatturato è stata tra il 15 e il 20%, la conferma di questo dato per il 2024 sarebbe un successo". Infine, come sempre, Pitti dà spazio ai giovani: lo ha fatto con la nascita di CFMI Academy, format di approfondimento per gli studenti di Fashion Design con un ciclo di seminari sulla creazione della moda sostenibile.

Sara Bessi