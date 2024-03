Banca clandestina: chiesto il processo per 12

Avrebbero creato una banca clandestina con sede in un negozio di elettronica a Firenze e una filiale a Prato, in via Filzi, per offrire a imprenditori cinesi servizi di trasferimento di denaro in Cina dietro pagamento del 2,5% dell’importo. L’istituto di credito fuori legge, tra il novembre del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe spostato complessivamente tre milioni di euro. Per dodici cinesi, la Procura del capoluogo toscano ha ora chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria e bancaria e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’udienza preliminare si aprirà il 25 giugno davanti al gup Antonella Zatini. Due imputati sono stati dichiarati irreperibili. L’istituto di credito illegale, secondo quanto ricostruito, accoglieva "i clienti, tutti imprenditori orientali operanti nel settore della pelletteria e dell’abbigliamento" e ritirava "il contante che si intendeva trasferire senza essere tracciati dagli intermediari abilitati dalla Banca d’Italia".

Il sistema di trasferimento aveva due principali canali: per piccoli importi gli indagati usavano ‘We chat’ e ‘Alipay’, applicazioni che consentono trasferimenti di denaro associando a un conto una o più carte di credito dalle quali, al momento del pagamento, viene prelevato l’importo esatto; per importi più consistenti attraverso un meccanismo più complesso. In quest’ultimi casi il denaro veniva anticipato attraverso conti correnti e carte bancarie accesi in Cina in favore di altri soggetti residenti in madrepatria indicati dagli stessi clienti. Poi il denaro raccolto in contanti nel negozio fiorentino o nella filiale pratese veniva prelevato da ulteriori connazionali (cosiddetti "trasferitori") e trasportato fisicamente in Cina con altre modalità.

Secondo quanto emerso, nei due sportelli, mascherati da negozio di elettronica, si alternavano marito e moglie, accusati di essere il fulcro dell’articolata associazione per delinquere.

Nell’ottobre 2020, la finanza ha fatto il primo accesso nel negozio a Firenze insieme a tecnici telefonici per nascondere delle cimici per intercettare le conversazioni. Da lì poi gli inquirenti sono risaliti anche alla filiale pratese, di via Filzi, dove sono stati movimentati in pochi mesi ben 800.000 euro.