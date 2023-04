Prato, bambini soli sul treno. A Firenze ritrovano la mamma

Prato, 24 aprile 2023 – Una dimenticanza banale che ha però procurato non poca paura a una madre che, per recuperare uno zaino su una panchina della stazione di Prato, ha lasciato i due figli a bordo di un treno regionale. I due bambini, 10 e 5 anni, sono stati rintracciati e riaffidati alla madre dagli agenti della polizia ferroviaria all'arrivo del convoglio alla stazione fiorentina di Santa Maria Novella.

La donna era salita sul regionale insieme ai due figli, quando si è resa conto che uno dei due bambini aveva dimenticato lo zaino. Scesa per recuperare il bagaglio ma non ha fatto un tempo a risalire sul regionale che è partito alla volta di Firenze. La donna, preoccupata, ha contattato la polizia ferroviaria di Prato centrale che ha allertato la centrale operativa del compartimento di Firenze per inviare una pattuglia ad attendere il treno su cui viaggiavano i due piccoli. Rintracciati, i bambini sono stati tranquillizzati e accompagnati negli uffici di polizia, dove, qualche minuto dopo, hanno potuto riabbracciare la madre.

È uno degli interventi della polizia ferroviaria, che nei giorni scorsi in Toscana ha controllato 2.400 persone, arrestando una persona, elevando due sanzioni e otto denunce.