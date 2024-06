Bambini saharawi cercano ospitalità

I bambini saharawi ritornano a Montemurlo per trascorrere un periodo di vacanza lontano dal caldo torrido del deserto del Sahara. Il Comune di Montemurlo, in collaborazione con il gruppo trekking Storia Camminata, nella settimana dal 13 al 21 luglio ospiterà una delegazione, composta da quindici bambini saharawi tra i 6 e i 10 anni e lancia un appello a tutte le famiglie montemurlesi per accogliere nelle proprie case i piccoli ambasciatori di pace. Un momento di spensieratezza e di normalità per questi bambini costretti a vivere come esuli lontano dalla propria terra d’origine, il Sahara Occidentale, dal 1975 occupato dal Marocco. Durante il soggiorno a Montemurlo i bambini, grazie alla collaborazione della Asl, effettueranno un check medico completo e una visita dal pediatra per controllare il loro stato di salute. I piccoli condivideranno il programma del centro estivo che si svolgerà ad Albiano con giochi e varie attività ludiche e ricreative e solo la sera rientreranno in famiglia. L’appello, dunque, è rivolto a una decina di famiglie montemurlesi con figli, disposte a prendere un bambino o bambina ed a ospitarlo per la cena e la notte. Un’opportunità in più per i bambini italiani e saharawi di fare amicizia e di condividere un’esperienza importante che sicuramente li farà guardare con occhi diversi verso chi arriva da lontano. Le famiglie interessate a dare la propria disponibilità o che vogliono averE informazioni possono chiamare Cinzia 347.1933742, Graziana 339.7992704 .