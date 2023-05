Bambini saharawi Appello alle famiglie "Chi può li accolga"

I bambini saharawi, dopo gli anni difficili del Covid, durante i quali erano stati annullati tutti i viaggi estivi, tornano a Montemurlo per trascorrere un periodo di vacanza. Il Comune di Montemurlo, in collaborazione con il gruppo trekking ’Storia Camminata’ e il Coordinamento toscano, nella settimana dal 15 al 20 luglio ospiterà una delegazione, composta da una decina di bambini saharawi e lancia un appello a tutte le famiglie montemurlesi per accogliere nelle proprie case i piccoli ambasciatori di pace. Un momento di spensieratezza e di normalità per questi bambini costretti a vivere come esuli lontano dalla propria terra d’origine, il Sahara Occidentale, dal 1975 occupato dal Marocco. Durante il soggiorno a Montemurlo i bambini, grazie alla collaborazione della Asl, effettueranno un check medico completo e una visita dal pediatra per controllare il loro stato di salute. L’appello, dunque, è rivolto a una decina di famiglie montemurlesi con figli, disposte a prendere un bambino. Inforimazioni 347.1933742.