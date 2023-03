Bambina morì in piscina: familiari parte civile

Entreranno in aula con la loro adorata Sofia nel cuore e il desiderio di una cosa sola: costituirsi parte civile per avere giustizia. È con questo stato d’animo che la famiglia Bernkopf affronterà la nuova udienza al tribunale di Lucca, in agenda stamani, nell’ambito del processo per la scomparsa della 12enne di Parma, avvenuta il 17 luglio 2019 all’Opa di Massa, quattro giorni dopo l’incidente in una piscina del bagno "Texas“ di Marina di Pietrasanta. In realtà si tratta della partenza vera e propria del processo, inizialmente fissata ai primi di dicembre ma rimandata a causa di un vizio di forma che era stato eccepito dal legale di uno dei sette imputati, tutti accusati del reato di omicidio colposo aggravato. Tra l’altro gli avvocati di tutti gli imputati hanno già annunciato che non ci sarà alcuna richiesta di riti alternativi. Pertanto all’udienza di stamani si terrà subito la discussione relativa al rinvio a giudizio. Alla sbarra ci sono i quattro titolari dello stabilimento, pratesi, due bagnini e il costruttore della piscina in cui Sofia si tuffò per l’ultima volta il 13 luglio di quattro anni fa. Mentre stava giocando con i suoi amici, la 12enne si tuffò nella piscina dell’idromassaggio, profonda solo 80 centimetri. Ma i suoi capelli, in base alle indagini coordinate dal sostituto procuratore Salvatore Giannino e condotte dalla Capitaneria di porto di Viareggio, rimasero impigliati nel bocchettone impedendole di risalire in superficie.

d.m.