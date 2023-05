Bagnolo festeggia santa Maria de’ Pazzi Tutto il programma

La parrocchia di Bagnolo festeggia santa Maria Maddalena de Pazzi, festa quest’anno eccezionalmente caratterizzata dall’arrivo di una reliquiae ex corpore della Santa donata dalle suore carmelitane del monastero di Careggi e dalla diocesi di Firenze. Sono previsti momenti di preghiera: mercoledi 24 maggio veglia di preghiera ’Parole & musica in dialogo con Maria Maddalena’ organizzato dal gruppo giovani ’Pazzi d’amore’ con lettura di testi tratti dal libro di Valentina Brachi ’Un percorso di santità’ in collaborazione con la Pro Loco di Montemurlo.

Giovedi 25 si svolgerà la tradizionale processione che partirà alle 20 da villa del Parugiano per attraversare le vie del borgo fino al chiesino di Bagnolo, dove sarà celebrata alle 21 la messa solenne presieduta dal vescovo Tardelli. Sabato 27 maggio grande a festa dei bambini del catechismo dalle 15. I festeggiamenti termineranno domenica 28 maggio con la messa conclusiva celebrata dal parroco don Gildas, a seguire pranzo parrocchiale a Fornacelle.