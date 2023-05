"Badia in fiore" Mostra rinviata di una settimana

Alcune variazioni nel calendario di appuntamenti in programma a Vaiano per il Trentennale del Museo della Badia. Il cartellone ha preso il via ieri con l’apertura straordinaria serale (dalle 16 alle 20) in occasione della Notte Europea dei Musei: è stato possibile visitare oltre il consueto orario di apertura, il chiostro rinascimentale, il cucinone dei monaci, l’antica gualchiera e gli scavi archeologici presenti all’interno del complesso. E’ stato invece rimandato a domenica prossima l’appuntamento con "Badia in Fiore. Aria di Primavera a Vaiano" (previsto per oggi), con la mostra mercato di fiori e piante e gli stand di cibo di strada a cura delle associazioni di volontariato. Per l’occasione piazza Firenzuola, piazza Galilei e via Braga saranno chiuse al traffico dalle 9 alle 21, nel pomeriggio i negozi del Centro Commerciale Naturale Vaiano rimarranno aperti e sarà prevista animazione per i più piccini ed esibizioni sportive. E’ stato inoltre annullato l’appuntamento pomeridiano di oggi al Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola con l’inaugurazione della mostra "Toscana Medicea – Ville e palazzi della grande famiglia negli acquerelli di Massimo Tosi". Confermato invece l’appuntamento di sabato 20 maggio (ore 17.30), quando la Sala della Gualchiera ospiterà il concerto dell’ensemble Le Fisarmoniche del Conservatorio di Firenze, quartetto di fisarmoniche costituito nel 1994 da Ivano Battiston, docente di fisarmonica. Peter Kiss, Anna Bodnar, Irene Squizzato, Giuseppe De Nitto si esibiranno su musiche di Hermann, Battiston, Bedetti, Bach, Fugazza e Piazzolla. Infine, domenica 21 maggio il Museo sarà aperto per una duplice ricorrenza: la XIII Giornata Nazionale ADSI (associazione Dimore Storiche Italiane) e la Giornata Internazionale dei Musei di Icom (ore 10-12 e 16-19).