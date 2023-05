"Badia in fiore" Mostra mercato e street food

Va avanti il programma per il trentennale del museo della Badia di Vaiano. Oggi è previsto l’appuntamento con "Badia in Fiore. Aria di Primavera a Vaiano", con la mostra mercato di fiori e piante e gli stand di cibo di strada, a cura delle associazioni di volontariato in piazza Galilei e via Braga. Nel pomeriggio le associazioni sportive di Vaiano e i negozi del centro commerciale naturale di Vaiano rimarranno aperti: cureranno l’animazione per i più piccini e le esibizioni sportive. Sempre oggi è in programma anche l’apertura straordinaria per visitare il museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola (sarà aperto al pubblico con orario 10-12 e 16-19).

"Il 28 maggio si celebra la Pentecoste, festa patronale di Vaiano – commenta Adriano Rigoli, presidente dell’associazione nazionale Case della Memoria –. Questo mi fa ricordare che nei secoli passati a Vaiano per la festa di Pentecoste si svolgeva una fiera molto frequentata, di cui c’è traccia proprio nei documenti della Badia. La partecipazione doveva essere notevole perché in quell’occasione venivano a Vaiano alcuni “birri” a sorvegliare che tutto si svolgesse con calma e senza intoppi di ordine pubblico. Penso che gli eventi in programma per questa data possano servire da spunto di riflessione per ridare gambe a un evento come la fiera di Pentecoste di Vaiano".

Domenica scorsa in occasione della Giornata nazionale Adsi e della Giornata Icom dei musei, si è registrato un notevole afflusso al museo e grande partecipazione di pubblico al concerto del quartetto di fisarmoniche del Conservatorio di Firenze del maestro Ivano Battiston, grazie alla collaborazione di Daniele Poli e della scuola di musica di Vaiano.