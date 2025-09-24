Var, una svolta è di rigore
Bacchereto, l’ex asilo alla Verdi. Così nasce la "Casa della musica"

Bacchereto: il progetto, grazie a Comune e Filarmonica, ha dato sede a più associazioni nell’edificio chiuso

L’inaugurazione della scuola di musica con il sindaco Edoardo Prestanti

L’ex scuola materna "Grotta delle Fate" è stata assegnata alla Filarmonica Verdi di Bacchereto dove ha trasferito la scuola e nasce così la "Casa della musica". Ma non solo.

Domenica è stata una giornata di grande festa a Bacchereto perché grazie ad una co-progettazione fra Comune di Carmignano e Filarmonica Verdi è stato possibile trovare una casa a più associazioni e utilizzare questo edificio chiuso.

La scuola era già stata ristrutturata e il soffitto della palestra insonorizzato quindi i locali si prestano bene ad un utilizzo per la scuola di musica senza dover fare ulteriori lavori. Lo spazio permette anche l’allestimento di concerti. "La scuola di musica - spiega Filippo Grassi, della Filarmonica e organizzatore del Festival del sax – ripartirà dal 15 ottobre. La Filarmonica è nata a Bacchereto nel 1877 mentre la storica sede in piazza Verdi fu inaugurata nel 1927 e questa rimane. Negli spazi della scuola potremo allestire anche un’esposizione di strumenti e spartiti d’epoca che sono stati ritrovati. La nostra banda musicale è l’unica rimasta su Carmignano e siamo orgogliosi di poter avere una sede dove studenti e insegnanti potranno ritrovarsi e fare lezione".

All’inaugurazione domenica c’erano il sindaco Edoardo Prestanti, l’assessore alla cultura Cristina Monni e l’onorevole Chiara La Porta e tanti allievi della scuola.

Una stanza all’interno dell’edificio sarà destinata allo Scisnow Club Bacchereto che la utilizzerà per una mostra permanente sulle attrezzature da sci e fotografica. Lo Sci club di Bacchereto con i suoi oltre 400 iscritti è il quarto club in Italia. Lo Sci club ha sede nell’adiacente Polisportiva Bacchereto che raccoglie le squadre di calcio che giocano in Terza Categoria a Prato e quella di Tamburello Fit. Nella squadra di Tamburello hanno debuttato anche due studenti sedicenni di Seano, Emiliano e Valentino, entrambi di nazionalità cinese e grandi appassionati di questo sport, tanto da fare i tornei in tutta Italia.

"L’ex scuola dell’Infanzia "Grotta delle Fate" - ha detto il sindaco Prestanti durante l’inaugurazione - rischiava di diventare l’ennesimo spazio abbandonato, ora è tornato a nuova vita, come casa della musica, grazie alla Filamonica Verdi di Bacchereto che ha accettato di prendersi cura di questo spazio e bene comune". Le iscrizioni alla scuola di musica per l’anno 2025/2026 sono già aperte.

M. Serena Quercioli

