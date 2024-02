Minacciano testimone col machete, baby ladri fermati in pieno centro a Prato

Prato, 27 febbraio 2024 – A 13 e 16 anni prima sono entrati in una casa, hanno rubato un televisore e poi, quando si sono visti scoperti, hanno minacciato un testimone con un machete. L’ennesimo pomeriggio movimento in pieno centro storico, sabato intorno alle 17, si è concluso con la denuncia dei due minorenni per furto aggravato in concorso. Il sedicenne dovrà rispondere anche di ricettazione.

L’allarme è scattato appunto a metà pomeriggio, quando le volanti sono intervenute in centro storico dopo aver ricevuto una segnalazione per un furto in abitazione. Arrivati vicino alla casa gli agenti hanno intercettato due ragazzi conosciuti per alcuni precedenti riguardanti reati contro il patrimonio. I poliziotti si sono insospettiti subito e così li hanno fermati ed identificati. I due minorenni hanno ammesso di aver commesso il furto all’interno di un’abitazione poco distante, una casa dove erano entrati forzando una porta finestra.

Ricostruendo i fatti gli agenti hanno scoperto che i due, dopo aver rubato un televisore, erano stati notati da un testimone mentre stavano fuggendo. Testimone che avevano poi minacciato puntandogli contro un machete. Chiarito quello che era successo, gli agenti sono andati a casa del sedicenne prendendo contatti con la madre. Nell’abitazione sono stati trovati il televisore trafugato, il machete usato per minacciare il testimone, alcuni cellulari, un Pc portatile e vari medicinali verosimilmente provento di altri furti.

Il materiale è stato sequestrato mentre i due minorenni sono stati entrambi denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso (al sedicenne viene contestata anche la ricettazione per il materiale trovato in casa). Il tredicenne è stato invece riportato dalla educatrice della casa famiglia dove vive.

Sempre sabato gli agenti delle volanti hanno fermato anche una ladra, una donna di 50 anni che in via Garibaldi aveva rubato due libri. I poliziotti, dopo la segnalazione del furto, l’hanno subito intercettata trovandola ancora in possesso dei due volumi trafugati. Per lei è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato.