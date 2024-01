Baby calciatori al buio. Taiti: "Senza fari da mesi". Faggi: "Parla da candidato. Lasci l’incarico al Coni"

"È assurdo che da luglio 2023 ad oggi il Comune di Prato non sia riuscito a far installare sei lampade. Non avrei mai immaginato di trovarmi di fronte a una situazione che potrei definire spettrale: questi bambini si allenano con le sole luci di sicurezza poste sotto la curva o, ancora più assurdo, con i fari delle macchine tenute accese dai genitori che li attendono". Così Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni e vice presidente del comitato regionale LND Toscana, torna ad accendere i riflettori (e il gioco di parole è voluto) sulla situazione del sussidiario del Lungobisenzio, della quale anche il nostro giornale si era già occupato nei mesi scorsi.

"Le famiglie pagano una quota importante di iscrizione per far giocare i figli, e questo è il servizio che il Comune offre alle società? Se succede qualcosa che figura ci facciamo? Ho preso a cuore la vicenda, coinvolgendo anche il coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della LND Toscana, Enrico Gabrielli – insiste Taiti -. La situazione è ormai intollerabile, l’immagine di Prato subisce danni incredibili. Come si pensa di poter fare calcio in queste condizioni? I lavori sarebbero dovuti iniziare ad ottobre, poi prima di Natale, poi con l’anno nuovo. Il tempo passa e per questi bambini quello che dovrebbe essere un divertimento continua ad essere un patimento". Pronta e piccata la risposta del Comune: "Il vicepresidente del comitato regionale Toscano ha un modo del tutto scorretto di occuparsi di sport, lancia polemiche sui social, ma non ha mai inviato una mail all’amministrazione per segnalare problemi o chiedere a che punto fossero i lavori per l’illuminazione del sussidiario del Lungobisenzio – dice Il vice sindaco e assessore allo sport, Simone Faggi -. Taiti non si sta occupando della vicenda, non si è mai interessato all’andamento dei lavori e non ha mai neppure fatto una telefonata, ma solo un post polemico. Altrimenti ben volentieri gli avremmo spiegato come stanno le cose".

Sempre dal Comune si apprende che con la variazione di bilancio del luglio 2023 sono stati stanziati i 20mila euro necessari per l’illuminazione del campo sussidiario. I lavori sono stati aggiudicati ad ottobre 2023, ma il sopralluogo sul posto non è stato possibile, a causa dell’alluvione. Il 27 novembre la ditta ha effettuato finalmente il sopralluogo e ha poi ha ordinato i fari, il cui arrivo è previsto per la prossima settimana. "Se si vuole usare lo sport per i propri interessi di campagna elettorale – chiosa Faggi -, si abbia almeno il buon gusto di fare un passo di lato rispetto ad altri incarichi come quello nel CRT o nel Coni". Sulla questione, però, interviene anche il vice presidente del consiglio comunale, George Claudiu Stanasel. "Esprimo disappunto e critica verso l’amministrazione Pd guidata dal sindaco Biffoni e, in particolare, verso il vice sindaco e assessore allo sport Faggi per la loro evidente incapacità di gestire le infrastrutture sportive della nostra città – precisa – La situazione attuale in cui si trovano le squadre della scuola calcio del Prato è inaccettabile e non solo mette in cattiva luce la nostra città agli occhi del resto d’Italia, ma dimostra anche un disprezzo per il benessere e la sicurezza dei nostri giovani sportivi. Il ritardo protratto dei lavori e la mancanza di azione per trovare soluzioni sono sintomi di una gestione della cosa pubblica inefficiente e non all’altezza delle aspettative dei pratesi".

