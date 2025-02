Azzurra, tante medaglie. Le squadre sono in forma

Con la piscina di via Roma tornata disponibile dallo scorso mese gli atleti dell’Azzurra hanno avuto modo di tornare ad allenarsi in quello che è a tutti gli effetti il principale impianto del nuoto pratese. E i risultati sono già evidenti: pochi giorni fa a Calenzano è andata in archivio la seconda prova regionale di nuoto e le nuotatrici e i nuotatori pratesi si sono confermati fra i migliori della competizioni, facendo incetta di medaglie. Sono saliti sul gradino più alto del podio Anna Giulia Mattiello nei 400 misti e nei 200 rana, Vittoria Bottazzi nei 50 rana (oltre ad un bronzo nei 100 dorso) Matteo Vallini nei 100 farfalla (in aggiunta ad bronzo nei 200 stile) Ruggero Cangioli nei 100 dorso, Martina Vannucchi nei 50 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 200) Ginevra Ina negli 800 stile, Edoardo Castellani nei 400 misti (con un argento nei 200 misti) Francesco Del Gallo nei 100 dorso, Zoe Guarducci nei 400 misti e Ludovico Alba negli 800 stile. Medaglie d’argento per Michelangelo Meoni negli 800 stile, Pietro Bottazzi nei 100 dorso, Maria Carlesi nei 50 e nei 200 stile, Milo Bartolozzi nei 200 rana e nei 400 misti, Andrea Martinelli nei 200 stile, Noemi Cipriani nei 50 e nei 200 stile, Leonardo Bartolini nei 100 dorso, Lapo Bettazzi nei 50 stile e 100 farfalla e Francesco Iura nei 200 stile (ed un bronzo nei 100 dorso). Bronzo invece per Vittoria Martelli nei 200 stile e Greta Petracchi nei 400 misti.