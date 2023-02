Azzannata al collo da 2 pitbull Cagnolina salvata dai passanti

E’ stata aggredita da due grossi cani, forse pitbull, mentre, al guinzaglio, stava passeggiando lungo via Ferrucci insieme al suo padrone. Un’azione fulminea dei due cani assai più grandi di Lulù, una cagnolina meticcia di 11 anni, lasciata a terra dopo essere stata azzannata al collo ed essere stata strattonata dalla coppia di pitbull. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì sotto gli occhi di alcuni passanti e del proprietario cinese.

Lulù, sotto choc e con ferite al collo, è stata soccorsa tempestivamente dai volontari della ambulanza veterinaria, allertata da diverse chiamate giunte sul numero telefonico dedicato da parte di diversi passanti. I volontari dell’ambulanza veterinaria hanno trovato il piccolo cane disteso sul marciapiede e assistito da alcune persone. I soccorritori hanno trasportato l’animale urgentemente alla clinica veterinaria Galilei. Lulù, meticcio dal peso di 9 chilogrammi, è apparsa subito in evidente stato di choc, con una temperatura corporea di soli 34 gradi ed alcune ferite al collo fortunatamente non mortali. Il proprietario ha raccontato di essere uscito con la cagnolina per la consueta passeggiata pomeridiana, conducendola al guinzaglio. Ad un certo punto a visto i due cani in fondo alla strada i quali, una volta notata la presenza di Lulù, si sono diretti a corsa verso di lei azzannandola al collo e strattonandola in aria. Il proprietario della coppia di cani - anche essi sembra che fossero al guinzaglio - è poi riuscito a dividere gli animali, allontanandosi dalla zona dell’aggressione, senza però, a quanto pare, fare ritorno. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Cristiano Giannessi, responsabile del servizio di ambulanza veterinaria, aggiorna sullo stato di Lulù "che, a quanto apprendiamo dalla Clinica Galilei, potrà essere operata".