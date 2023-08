Aziende verso il futuro Quattro milioni di euro per 38 progetti green

Sono 38 i progetti di miglioramento dell’efficienza energetica di aziende del distretto tessile che stanno per essere finanziati dal Comune di Prato con 4 milioni di fondi. È questo l’esito di un bando, gestito dalla Camera di commercio su indicazione dell’amministrazione comunale e con il coordinamento delle associazioni di categoria, che distribuisce una parte dei 10 milioni di fondi concessi in via straordinaria dal ministero dello Sviluppo economico alla città nel 2022.

Nel complesso sono 112 le domande arrivate con una richiesta di contributi per 10,7 milioni, capaci a loro volta di generare investimenti per 18,8 milioni. Un fabbisogno che viene solo in parte soddisfatto, tanto da spingere il Comune a chiedere più risorse, soprattutto in forma più stabile, per il distretto. Già questi 38 progetti genereranno investimenti totali per 6,88 milioni e un risparmio di 2.130 tonnellate equivalenti petrolio all’anno e consentiranno di ridurre di 5.300 tonnellate all’anno le emissioni di Co2 nell’atmosfera. "La pubblicazione dell’esito di questo primo bando conferma il buon lavoro fatto finora e la capacità delle istituzioni del distretto di dialogare col tessuto produttivo e dare risposta e in tempi rapidi ed in modo concertato e trasparente – afferma l’assessora comunale allo sviluppo, Benedetta Squittieri – ma soprattutto conferma la vitalità del distretto e la voglia di investire delle imprese. La dotazione straordinaria di 10 milioni ci sta dando modo di mettere in campo una vera azione di sistema, adesso servono altre risorse per sostenere le imprese del distretto". Per questo, avverte Squittieri, "servono risorse vere e non a pioggia, che consentano di continuare questo lavoro che ha messo al centro il ruolo dei territori, degli enti locali, delle associazioni di categoria e dei sindacati".

Nel dettaglio sono stati 28 i progetti approvati e presentati micro e piccole imprese, per un totale di quasi 3 milioni, mentre alle medie imprese andrà un milione per dieci progetti.

Dopo questo primo bando, che prevedeva di destinare sui temi di efficientamento energetico 4 milioni, prosegue il lavoro per l’erogazione degli altri 6: altri 4 tramite bandi sui temi della transizione digitale, transizione ecologica e rafforzamento della filiera; i restanti 2 dedicati ai progetti di sistema che potranno realizzare forme di sostegno indiretto alle imprese operanti nel settore tessile del distretto industriale pratese tramite la realizzazione di soluzioni e infrastrutture di utilità strategica.

La gestione del primo bando è stata affidata alla Camera di commercio, che l’ha pubblicato, in accordo con il Comune di Prato e con il coordinamento composto dalle associazioni di categoria Cna Toscana Centro, Confartigianato Prato, Confindustria Toscana Nord e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.