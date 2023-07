Aziende e sostenibilità Obiettivo "impatto zero" Anter lancia la mappatura

La sostenibilità è un concetto chiave all’interno del distretto pratese e la nostra città è stata individuata fra le cento d’Europa per raggiungere l’impatto climatico zero entro il 2030. Eppure, ad oggi, non c’è una reale mappatura delle buone pratiche portate avanti dalle imprese del territorio, elemento che invece sarebbe fondamentale per poi riuscire attrarre, tramite l’amministrazione comunale, fondi europei per abbattere l’inquinamento e attivare comportamenti sostenibili. In questo contesto si va a inserire l’azione di Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili, nata nel 2009 in Toscana e che ha lo scopo di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili. Anter ha deciso di lanciare a Prato, come prima città d’Italia, un’indagine conoscitiva per rilevare qual è lo stato dell’arte delle imprese del territorio sul tema sostenibilità e individuare quali sono i principali fabbisogni delle aziende per iniziare un percorso di crescita in chiave green. Anter somministrerà un questionario alle imprese del territorio, per comprendere qual è il livello di raggiungimento degli obiettivi sostenibili in chiave ambientale, sociale e di governance. I costi della campagna saranno sostenuti da Anter grazie al supporto delle aziende della rete di imprese NWG New World In Green.

"Ci mettiamo a disposizione per fare un percorso insieme al mondo delle imprese in modo da cercare di accompagnarle nel percorso di transizione ecologica – spiega il presidente di Anter Alessandro Giovannini -. Siamo ben consapevoli che il ‘Futuro è oggi’, come recita lo slogan del nostro evento, ma siamo anche consapevoli che questa transizione energetica deve esser in primis una transizione culturale". Il questionario si basa su 25 domande. Alle imprese viene chiesta la dimensione dell’azienda in termini di dipendenti, il settore di appartenenza, le certificazioni volontarie introdotte, che tipo di modelli sostenibili sono stati utilizzati, qual è l’attenzione per l’ambiente. E ancora le politiche di gestione degli impatti ambientali, il monitoraggio dei consumi, le azioni di miglioramento ambientale, la presenza di indagini sulla propria impronta di carbonio, l’esistenza di valutazioni delle risorse umane, specifici azioni di welfare aziendale. Il questionario chiede alle imprese se hanno programmi di formazione per lo sviluppo professionale dei dipendenti, se hanno un sistema di monitoraggio della soddisfazione dei lavoratori, le collaborazioni col mondo della scuola, i criteri di selezione dei fornitori, e gli eventuali progetti futuri di sostenibilità.

"Per anni ci siamo dedicati alle giovani generazioni – conclude Giovannini -. Oggi lanciamo un percorso che coinvolga anche il mondo dell’impresa in modo da creare sinergie e nuove energie positive per lavorare tutti insieme ad un mondo più sostenibile". Il progetto si estenderà poi su scala nazionale. E, oltre alla presentazione in Comune, ha visto anche una serata a Villa Rainone a Montemurlo, dove erano presenti volontari dell’associazione, istituzioni e imprenditori.

Stefano De Biase