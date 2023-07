Aziende distrutte da un incendio Fiamme domate solo dopo ore E i vigili del fuoco evitano altri danni

Notte di lotta contro il fuoco in via Lombarda a Poggio a Caiano. Due aziende sono andate completamente distrutte. Intorno alle 1,30 nella notte fra sabato e domenica, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un incendio che probabilmente è partito da un deposito di materiale sanitario gestito da cittadini cinesi. Le fiamme hanno attaccato anche l’azienda adiacente, la Fibac che produce da tanti anni bomboniere, articoli per cerimonie e natalizi ed è di proprietà di un imprenditore di Campi Bisenzio. I vigili del fuoco hanno dovuto lottare ore per domare le fiamme e il loro intervento è stato decisivo per contenerle e impedire che attaccasero anche altre attività economiche.

Il piccolo distretto industriale di Poggio, posizionato a ferro di cavallo, si trova sulla via Lombarda davanti alla centrale Enel e comprende diversi fabbricati che ospitano officine meccaniche e aziende manifatturiere. Non ci sono abitazioni e tutte le aziende erano chiuse per il fine settimana. Per fortuna, dunque, nessuno è rimasto coinvolto.

I vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo con tre squadre (dalle centrale di Prato e dai distaccamenti di Montemurlo e Firenze) oltre a 4 autobotti, di cui una proveniente da Pistoia. L’incendio, esteso e impressionante, è stato messo sotto controllo intorno alle 5 del mattino e per tutta la giornata di ieri sono andate avanti le operazioni di messa in sicurezza degli ambienti e di rimozione delle parti pericolanti degli edifici. Una ambulanza della Misericordia di San Mauro a Signa ha effettuato il presidio sanitario. Il deposito di materiale sanitario (ricavato da un ex filatura) conteneva mascherine, dispositivi di protezione, test sanitari. Complessivamente sono stati devastati circa 500 metri quadrati di superficie industriale. Oggi, con gli ambienti sicuri, sarà effettuato il sopralluogo dei tecnici per le indagini, coordinate dai carabinieri di Prato. Già ieri comunque sono cominciati i primi accertamenti. Al momento si esclude il dolo: in base a una valutazione preliminare tutto lascia pensare che si tratti di un rogo accidentale. Nel corso della mattina sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i titolari e gli operai di varie ditte di via Lombarda. La Fibac ha chiuso per ferie proprio sabato. La riapertura era indicata per il 21 agosto. Ma ora, invece di giorni di rilassamento, ci saranno solo giorni di preoccupazione.

M. Serena Quercioli