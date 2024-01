Aziende, corsa ai ristori. Aiuto per i fondi Simest

La conta dei danni all’interno delle imprese pratesi va ancora avanti a seguito dell’alluvione del 2 novembre. E aumentano anche i raggruppamenti di professionisti che si mettono a disposizione delle attività per presentare la richiesta di rimborso. Fra queste c’è Artex, il Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, che si propone per affiancare le imprese ad ottenere i fondi erogati da Simest, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che eroga un contributo per coprire i danni diretti subiti dalle imprese esportatrici nelle aree colpite dall’alluvione. Il contributo, a fondo perduto, è del 100% per i danni coperti da polizza assicurativa e dell’80% per quelli non coperti. L’importo verrà erogato in un’unica tranche dopo l’approvazione della domanda e la presentazione di una perizia - redatta da un perito incaricato dall’impresa richiedente – che dovrà descrivere il nesso di causalità diretta tra l’evento e i danni subiti. La misura è valida fino all’esaurimento della dotazione finanziaria.

"Simest eroga un contributo a sostegno delle aziende esportatrici coprendo i danni diretti – spiegano da Artex –. Noi mettiamo a disposizione le nostre competenze per supportare le imprese artigiane nella compilazione delle domande e nella presentazione della documentazione necessaria". Per info: Maria Elena Angeli 055/9944110, [email protected].