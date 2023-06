Avvicinato con una scusa Anziano derubato del Rolex

Stava entrando in casa quando è stato fermato da una ragazza, sui 22 anni, gentile, educata e ben vestita. "Scusi, mi riconosce? Sono Marta, mi può aiutare? Ho bisogno di un lavoro". Il pensionato, pratese di 72 anni, lì per lì l’ha ascoltata. Poi, le ha detto che purtroppo non poteva fare nulla per lei ed è entrato in casa. A quel punto si è reso conto di non avere più il prezioso Rolex al polso. "Sono uscito in strada, ma della ragazza non c’era traccia".

E’ l’ennesimo episodio di furto avvenuto nelle ultime settimane in città. Questa volta a farne le spese è stato un anziano di 72 anni, fermato dalla giovane sconosciuta sotto casa, in via Fantaccini, zona Santa Lucia, qualche giorno fa. La donna l’ha avvicinato con una scusa e, supplicandolo di aiutarla, gli ha toccato più volte il braccio sinistro dove teneva l’orologio, un Rolex d’oro e d’acciaio. La mossa di sfilargli l’orologio deve essere stata talmente fulminea che il pensionato non si è reso conto di nulla. "Quando mi sono accorto che non avevo l’orologio, sono uscito ma la ragazza non c’era più, ho fatto qualche metro di strada a piedi e, per fortuna, ho incontrato una pattuglia dei carabinieri, l’ho fermata e ho spiegato che cosa era successo – dice la vittima – Poi ho fatto denuncia alla stazione di Iolo. La ragazza usava modi gentili ed educati, non aveva particolari inflessioni nel parlare, era italiana. Dall’aspetto non sembrava neppure una nomade".

Non è la prima volta che donne, soprattutto nomadi, mettono a segno furti con destrezza di questo tipo. Solitamente avvicinano persone di una certa età con una scusa e poi riescono a sfilare gli orologi dal polso senza che il malcapitato se ne renda conto. E’ accaduto in zone come Pietà e Castellina e le modalità usate sono sempre le solite. Cambiano le scuse. E’ probabile che le vittime siano tenute d’occhio e che si dirigano verso quelle persone che hanno al polso orologi di un certo valore.

"Avevo appena parcheggiato – spiega il pensionato che preferisce mantenere l’anonimato – quando ho notato la ragazza ferma di fronte al cancello di casa mia in via Fantaccini. Sembrava mi aspettasse. E’ stata molto insistente fino a quando le ho detto che non potevo fare nulla per lei e sono rientrato in casa. Nel supplicarmi mi ha sicuramente toccato il braccio. Sono episodi che non avrei mai pensato avvenissero da queste parti, questa è una zona tranquilla". I carabinieri hanno fatto vedere alcune foto segnaletiche all’uomo ma non è stato in grado di indicare la possibile ladra.

Laura Natoli