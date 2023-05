Avis, una spinta "rosa" Tante nuove donatrici

Scendono lievemente le donazioni di sangue nella provincia di Prato, secondo gli ultimi dati dell’Avis: nel 2022 sono state 7291, contro le 7487 del 2021, per un decremento nell’ordine del 2,62% (-196). Tra i singoli territori reggono meglio Carmignano (-18), Vaiano (-24) e Vernio (-31). La maggiore diminuzione si registra invece proprio a Prato città (-88). Tra le note positive, al netto del contenuto decremento, si colloca una platea sempre più ampia di donatrici under 25. Sono i dati resi noti in occasione della 52ª assemblea regionale Avis Toscana, tenutasi nel weekend del 15 e 16 aprile al teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

A Prato una buona notizia giunge dalle donne donatrici under 25: sono 354, la percentuale più alta tra le classi di età (pari al 51,98%). Stesso primato per le nuove iscritte under 25: sono 68 (pari al 52,71%). Da uno sguardo d’insieme, invece, i soci donatori pratesi sono stati 7170 nel 2022, di cui 4524 maschi e 2646 femmine. "I dati emersi – è il commento di Marco Tofani, presidente provinciale di Avis Prato – testimoniano una sostanziale tenuta del nostro sistema, a fronte di un calo generalizzato delle donazioni in Toscana. La costante opera di sensibilizzazione svolta sul territorio, tradottasi in iniziative costanti per coinvolgere la cittadinanza, ha sortito un effetto positivo che ha contenuto la flessione. Il fatto che si accresca il bacino delle donatrici under 25 poi, ci conforta ulteriormente, anche se sappiamo che la strada da compiere per raggiungere una situazione ottimale è ancora lunga".