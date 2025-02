Avis Toscana e il Forum Donne

Avis Toscana torna con la 19ª edizione del "Forum Donne", l’appuntamento promosso per sensibilizzare sulla solidarietà e sulla donazione di sangue e plasma attraverso una visione al femminile. Sabato 8 marzo, dalle 10 alle 13, al teatro sala Banti di Montemurlo si svolgerà l’incontro su "Essere Donne, che Impresa. Lavoro e solidarietà al femminile". In programma lo spettacolo teatrale "Per soli uomini. Bugiardino per maschi inconsapevoli" di Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, con la regia di Matteo Marsan.

Al termine dello spettacolo, attrici, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale si confronteranno con il pubblico. L’iniziativa è gratuita con il patrocinio del comune di Montemurlo, in compartecipazione con Cesvot e in collaborazione con Avis nazionale.

Lo scenario che si profila è piuttosto complesso. Secondo una ricerca commissionata da Avis all’università di Pisa, è emerso che quattro lavoratori dipendenti su dieci non donano più sangue, per gli impegni di lavoro e per la mancanza di permessi accordati per effettuare la donazione. Tra i nuovi donatori le donne sono costantemente in crescita, ma le donatrici tendono anche a smettere di donare più facilmente dei donatori uomini, proprio perché la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di donazione è per loro ancora più difficile.