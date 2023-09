Avanti con i cantieri Edifici più sicuri e nuovi laboratori Lavori in corso a scuola

In vista del suono della campanella proseguono gli interventi coordinati dalla Provincia per l’edeguamento delle scuole superiori. Il cantiere più importante riguarda l’intervento di adeguamento sismico della sede dell’istituto Dagomari di San Giusto che ha avuto inizio lo scorso 15 maggio. Si tratta di un’opera di riqualificazione edilizia finanziata dal Pnrr che prevede un’intensa azione di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di realizzare una scuola funzionale e moderne, per un valore pari a 5milioni e 248mila euro. Una parte delle aule, oggetto dei lavori, sarà restituita già nel mese di settembre. E’ stata inoltre già approvata la progettazione esecutiva per l’intervento di adeguamento sismico della palestra dell’istituto (1milione 125mila euro), in questo caso per fine anno è prevista la gara per l’affidamento dei lavori. Sono partiti il 28 agosto i lavori di ampliamento del Marconcino di via Galcianese, per un valore di 4 milioni 596 mila euro. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà 300 studenti e sarà dotato di 10 aule didattiche, 5 locali per attività integrative ed un auditorium.

Sempre nell’ambito dei cantieri finanziati con il Pnrr, proseguono i lavori di sostituzione edilizia mediante demolizione e la successiva ricostruzione della succursale del liceo Copernico in viale Borgo Valsugana, iniziata lo scorso 23 giugno, finora ha visto la completa demolizione della struttura. L’intervento, del valore di 5 milioni 650mila euro, consiste nella sostituzione della vecchia succursale del liceo con una nuova struttura capace di accogliere 250 studenti in 10 aule, oltre a due laboratori didattici. L’obiettivo è creare una nuova scuola capiente e dotata di maggiore adattabilità e flessibilità nell’utilizzo e nella gestione degli spazi interni: le parenti infatti sono realizzate in modo modulare proprio per essere adattate alle esigenze.

Per quanto riguarda i lavori finanziati con fondi provinciali, sempre al Copernico, è stata conclusa la realizzazione di nuove aule scolastiche per un valore di 86.900, mentre il rifacimento delle coperture delle palestre (200mila euro) è in fase di conclusione.

Per il Gramsci-Keynes, è stata affidata la progettazione degli interventi per l’apertura di finestre e la realizzazione di nuove aule per un valore di 100mila euro. Rimanendo nell’ambito del polo scolastico di San Giusto, sono in corso i lavori per la realizzazione della Scuola di legno, che deve il suo nome al materiale in cui è realizzata. Si tratta di una nuova struttura di circa 1.200 metri quadrati su due piani e realizzata con materiali ecosostenibili, che ospiterà 10 nuove aule per la didattica ed un’aula per i ragazzi disabili, finanziati con fondi provinciali per un valore di 2 milioni 400mila euro.

Per quanto riguarda l’Istituto Marconi, i lavori di adeguamento del solaio per l’inserimento di una nuova macchina a controllo numerico (20.000 euro) sono conclusi, è in corso la gara di assegnazione per i lavori di adeguamento del laboratorio di saldatura (85.000 euro).

Infine, sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento impiantistico dei laboratori di biologia e fisica nell’ex alloggio del custode e dei laboratori di informatica all’istituto Buzzi per un totale di 218mila euro.