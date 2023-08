Avanti col turismo lento Passeggiate e buon cibo per un autunno da gustare Ventuno tappe di EatPrato

Ventuno appuntamenti in partenza da sabato che fino alla fine di novembre porteranno i turisti alla scoperta dei sapori, della natura e dalla storia della provincia. Dal centro città alla Valbisenzio, passando per il Montalbano sarà un autunno dedicato a EatPrato walking il format che unisce il turismo lento, con l’arte e l’enogastronomia arrivato alla seconda edizione.

La Prato quindi dell’alta pasticceria campione del mondo, dei cantuccini, la città dei presidi Slow Food e dei pregiati vini di Carmignano. I prodotti enogastronomici di qualità sono immersi in un contesto naturalistico unico dove la storia incontra la bellezza e la multiculturalità contemporanea. Un’occasione per godere dell’unicità dei colori del foliage autunnale, ma anche per degustare etichette locali, assaggiare le specialità tipiche e fare una sosta nei ristoranti del luogo che, con i loro piatti, raccontano la cucina della tradizione. Tra gli eventi in programma dal 2 settembre al 25 novembre, ci saranno l’occasione per riscoprire la Calvana e le Cascine di Tavola, le ville storiche e il Monteferrato, l’archeologia industriale e i beni culturali, i luoghi della natura e quelli della cultura. Oltre alle visite anche i laboratori pratici, dal mosaico alla pasta fatta in casa fino alla scoperta degli itinerari del vino. Da non perdere, infine, alcuni percorsi ideati in occasione della Via Medicea in Festa, in programma il 24 settembre alle Cascine di Tavola e lungo la prima tappa del cammino. Sei gli enti che hanno partecipato al bando del Comune e che organizzeranno gli appuntamenti: Associazione scuola d’arte Leonardo, Confesrcenti, Cna, FareArte, Legambiente e l’agenzia di viaggio Sotto La Palma. "Eat Prato Walking è ormai un format consolidato di turismo lento e sostenibile, capace di valorizzare l’arte, la storia, la natura del nostro ambito turistico insieme alla tradizione enogastronomica", dichiara Gabriele Bosi, assessore al Turismo. "Abbiamo confermato un modello di collaborazione pubblico-privato che ha dimostrato di funzionare: sono ben 21 gli itinerari proposti dagli operatori che hanno risposto all’avviso pubblico presentato dalla nostra Amministrazione".

Il programma completo, informazioni per le prenotazioni e iscrizioni su: www.eatprato.it.

Si parte sabato alle 9 (in replica il 30 settembre) a cura dell’Associazione Scuola d’Arte Leonardo in collaborazione con Cna. protagonista il mosaico, con un laboratorio con smalti della azienda storica Veneziana Orsoni. Poi degustazione di gelato omaggio a Margherita e Francesco Datini. Sempre sabato alle 14 (in replica il 28 ottobre) ’Camminare tra il sacro e il profano con Margherita e Francesco Datini’: un itinerario entro e fuori le mura della città per ritrovare i luoghi della vita privata, mercantile, finanziaria e celebrativa del Mercante di Prato e di sua moglie (prenotazioni e iscrizioni: 0574.607019 o 339.1096317).

Silvia Bini