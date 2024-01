Autovelox implacabile: 8mila multe. Duemila in più rispetto al 2022

Un anno intenso per la polizia municipale di Carmignano che ha festeggiato il patrono San Sebastiano. Manca il personale e i settori di competenza sono sempre più numerosi. Il comando è composto dal comandante e 6 agenti, ai quali si è aggiunto il 28 dicembre un nuovo ufficiale ma c’è stato anche un pensionamento e quindi l’organico resta di 6 unità. Il territorio da coprire è 40 kmq con popolazione di 14.619 abitanti. Il comandante Rolando Palagini ha illustrato i risultati dell’attività svolta nel 2023. Durante l’anno sono stati fatti 231 posti di controllo, rilevati 36 incidenti stradali di cui 15 con feriti. "I posti di controllo – ha detto Palagini – hanno permesso di individuare e sanzionare violazioni al Codice della strada importanti come il mancato uso delle cinture di sicurezza anche per il trasporto di minori, veicoli non revisionati, l’uso del telefonino, patenti scadute. Non siamo invece riusciti a far fronte alle attività di controllo per prevenire schiamazzi, atti vandalici in ore serali e notturne".

L’attività della polizia municipale negli ultimi anni ha visto intensificarsi anche i controlli per gli abbandoni dei rifiuti: sono stati ben 90 gli abbandoni di ingombranti, 9 i controlli mirati nelle ditte e 11 i veicoli da rottamare abbandonati. Poi c’è il comparto dei controlli edilizi: 86 accertamenti e 68 richieste di indagini/deleghe da parte di varie Procure e da questi controlli sono scaturite 10 violazioni di rilevanza penale. I controlli nei cantieri edili sono stati 26 e 4 gli accertamenti interforze con il risultato di 2 violazioni a carattere penale nel controllo delle attività produttive nelle zone artigianali di Seano e Comeana.

Le multe sono la nota più dolente di Carmignano da tanti anni, in particolare a causa dell’autovelox di via Statale, al confine con Quarrata, uno strumento che non "perdona" chi supera anche di poco i 50 km/h: 7712 i multati. Le multe totali sono state 10549 di cui 2300 contestazioni per omessa presentazione della patente di guida, 454 per divieti di sosta vari, 63 contestazioni immediate su posti di controllo e 20 verbali per inottemperanza alla presentazione di documenti.

"Pensare ai vigili – ha detto il sindaco Edoardo Prestanti durante la cerimonia – è pensare alle "multe", ma in realtà il lavoro svolto a tutela della nostra cittadinanza è molto più ampio e di estrema utilità".

