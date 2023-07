Autostrada A11, auto a fuoco in direzione Firenze: lunghe code

Prato, 14 luglio 2023 – Auto a fuoco lungo l’autostrada A11 tra Prato est e Peretola in direzione Firenze. Paura ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo che è stato completamento distrutto dalle fiamme.

L'intervento dei vigili del fuoco

Il tratto della “Firenze mare” in direzione Firenze è rimasto temporaneamente chiuso per tutta la durata dell’intervento dei vigili del fuoco del comando di Prato.

Forti le ripercussioni sul traffico. In direzione Firenze si sono formate code chilometriche, rallentamenti anche in direzione mare per curiosi.