Automedica, ecco i numeri "Sette interventi al giorno"

L’automedica Alfa 4901 è stata impegnata in 47 missioni nella settimana del debutto, dal 20 al 26 febbraio. Il che significa quasi 7 interventi al giorno, che nei primi giorni di attività, sono stati distribuiti in vari comuni della provincia, da Prato a Vaiano, da Montemurlo fino a Carmignano ed anche sul territorio di altra provincia, quale Campi Bisenzio. Sono 21 le attivazioni con codice rosso, quindi per casi di massima urgenza sia di origine traumatica che non in cui è a rischio la vita, nella settimana di avvio del nuovo sistema di soccorso.

Il monitoraggio dell’operatività dell’automedica, rientrata in servizio in area laniera dopo anni di assenza, viene effettuato direttamente dal dottor Adriano Peris, nominato dalla dirigenza dell’Asl Toscana Centro responsabile dell’attuazione della strategia regionale di revisione della rete dell’emergenza territoriale oltre che coordinatore ruolo di Coordinamento della centrale 118 Firenze-Prato. Dati che vengono inoltrati anche ai sindaci dei comuni affinché possano seguire passo passo le novità introdotte con la riforma regionale dell’organizzazione dell’emergenza urgenza territoriale 118.

Vediamo nel dettaglio la performance dell’automedica Alfa 4901, attiva h24 dalla sede della palazzina ovest del Misericordia e Dolce (uscita in emergenza dall’accesso carrabile su via Cavour) e dotata di un equipaggio composto da un medico e un infermiere esperti di emergenza sanitaria, tecnologie e piani di servizio già approntati.

Il maggior numero di missioni si è concentrato su Prato città con 37 interventi. L’equipe medico-infermiere a bordo del mezzo di soccorso più rapido dell’ambulanza è salito fino a Vaiano transitando per la strada 325 per ben 6 volte ed è intervenuta a Montemurlo per 2 volte. Proprio in questi due Comuni resta aperto un serrato confronto fra Asl e sindaci riguardo al taglio prima dei medici sull’ambulanza e poi dell’infermiere sull’ambulanza (uno solo a Montemurlo nelle 12 ore diurne e nessun operatore professionista a Vaiano). L’Asl ha affermato che i tempi di arrivo sugli obiettivi "potranno variare tra i pochi secondi dal momento della partenza a circa 20 minuti per raggiungere Vaiano considerando comunque Alfa 4901 come mezzo integrativo di altri mezzi già operativi". L’automedica è stata attivata una volta per Carmignano e una volta anche per Campi Bisenzio, mentre non ha mai raggiunto Poggio a Caiano e Cantagallo. Infine per quanto riguarda i codici di attivazione l’Alfa 4901 è uscita dalla sede di via Cavour per ben 6 volte in codice giallo, 21 in codice rosso e 20 in codici di non emergenza.

Sara Bessi