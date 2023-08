Autolinee Toscane nel mirino "Nessun autobus a Ferragosto Così i pratesi saranno penalizzati"

Autolinee toscane ha pubblicato da poche settimane i risultati dell’indagine sul gradimento espresso dagli utenti riguardo al servizio di trasporto pubblico. Risultati soddisfacenti che fanno tornare alla ribalta una questione sollevata qualche mese fa da CittadinanzAttiva-Assemblea territoriale di Prato tramite il referente Fabio Baldi. E che torna di grande attualità in coincidenza col periodo estivo. Stiamo parlando della sospensione dei servizi di trasporto pubblico che in area pratese è stata rilevata il primo di maggio e che, leggendo gli avvisi di Autolinee Toscane, è riproposta anche per il 15 agosto.

"Come successo per la festa dei lavoratori, leggiamo che anche per Ferragosto i pratesi che non sono automuniti o non hanno altri mezzi di trasporto, dovranno starsene a casa – afferma Baldi – La comunicazione che si trova sul sito di At è chiara: martedì 15 agosto, il servizio sarà completamente sospeso su tutte le linee. Non viene attuata una riduzione delle corse come nei festivi". Baldi fa un raffronto con altre realtà, come nella vicina Empoli, dove invece "At assicura il servizio che sarà svolto secondo l’orario normalmente previsto per la domenica e i giorni festivi". Due pesi e due misure per Prato che si sente città figlia di ’un dio minore’ per il trasporto pubblico locale.

"Mi chiedo come mai ci sia questa differenza tra gli abitanti di Prato e quelli di Empoli, per esempio. La sospensione delle corse avviene a macchia di leopardo. Esattamente come è successo il primo maggio, causando disagi ai cittadini che dovevano recarsi al lavoro, all’Ostensione del Sacro Cingolo, alle manifestazioni sindacali dei lavoratori, a visitare i parenti e gli amici in ospedale e nelle rsa, in centro storico. Lo stesso ostacolo si replica per Ferragosto, innescando quel giudizio che ci siano cittadini di serie A ed altri di serie B. Come mai in altre zone della regione sono assicurate le fasce minime di garanzia e a Prato no?".

Il referente di CittadinanzAttiva non si è dato per vinto a maggio e non lo farà neppure in coincidenza con Ferragosto. "Purtroppo siamo ancora in attesa della risposta alla segnalazione della sospensione dei servizi di trasporto pubblico regionale a macchia di leopardo del primo maggio scorso – asserisce Baldi – Abbiamo scritto una mail sia al presidente Eugenio Giani che all’assessore Stefano Baccelli senza ricevere alcuna chiarificazione".

Alle paline degli autobus si trova stampato un avviso riguardo la riduzione del servizio estivo, che terminerà il 31 agosto compreso. In particolare At ricorda che durante tale periodo saranno sospese la linea 208 (servizio Stazione FS Montale Agliana); la linea 209 (servizio cimitero di Montemurlo) ed i servizio a prenotazione "Pronto Bus" per le località dell’area medicea; saranno sospesi i collegamenti per San Giusto (linea 2+), Pizzidimonte (linea 11) e Santorezzo (linea 207). Ciliegina dell’agosto in città? "Il servizio sarà completamente sospeso su tutte le linee". E quindi tutti a casa, senza neppure la possibilità di raggiungere piazza Duomo per l’Ostensione del Sacro Cingolo.

