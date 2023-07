Autolinee Toscane, Cambio Orario senza Apposizione alle Fermate

Niente pesce di aprile ma una sorpresa da primo luglio quella che si sono trovati alla fermata del bus diversi utenti del trasporto pubblico. Autolinee Toscane ha cambiato da ieri l’orario senza apporre ai pali delle fermate le nuove indicazioni. "L’autobus delle 8.37 che va da Vernio a Vaiano non è passato – spiega un uomo che prende il bus abitualmente – ed eravamo in molti ad attenderlo. Ho chiamato Autolinee Toscane che mi ha suggerito di controllare gli orari sul loro sito e che il primo mezzo del sabato mattina sarebbe passato un’ora dopo. Ho visto sul sito, ma ci ho capito poco, io che non sono in là con gli anni, immagino le difficoltà degli anziani".

La conferma della mancata apposizione dei nuovi orari alle fermate arriva da Autolinee Toscana. "Abbiamo 598 paline sul traffico extraurbano pratese – spiegano – non è pensabile che a tutte venga aggiornato l’orario il giorno stesso che cambia e prima non potremmo farlo perché creerebbe confusione. Da contratto, poi, abbiamo tempo una settimana prima e una settimana dopo per completare l’aggiornamento alle fermate, quindi siamo nei tempi. Contiamo di completare la Valbisenzio entro mercoledì o giovedì. Nel frattempo si consiglia di consultare il sito o l’app".