Autobus, polemica sul nuovo orario : "Tagli alle corse inaccettabili"

La seconda fase dell’avvento di Autolinee Toscane come gestore unico del Tpl regionale, la cosiddetta "T2", porta grossi tagli agli autobus valbisentini: il nuovo orario, in partenza dall’1 novembre traccia un segno negativo a diverse corse nella mattinata e ad un paio nel pomeriggio. A segnalare, con rammarico, la perdita, sono Alessandro Logli, capogruppo di FdI a Cantagallo, e Lorenzo Santi, capogruppo de La Città per noi. "Inaccettabili i tagli di corse del trasporto pubblico locale da e per la valle – scrivono in una nota - .Il servizio andava migliorato (visti i tanti casi di ragazzi lasciati a piedi in questi mesi di inizio scuola) ed ampliato, non ridotto! Ingenuamente pensavamo che i sindaci della valle del Bisenzio (eccetto il sindaco di Vaiano) fossero stati più furbi, da un "tesoretto" di risorse del Tpl risparmiate dalla provincia di Prato, nell’area Fiorentina (interscambio bustramvia al parcheggio Guidoni), si è passati da 23 corse giornaliere, da e per l’alta valle, a 17. Peggio ci sentiamo se facciamo due conti: non solo non sono state intercettate le risorse utilizzate da altri comuni per potenziare il servizio (vedi Poggio a Caiano, Montemurlo e Prato), ma tale servizio è stato ulteriormente tagliato, lasciando scoperte intere fasce orarie in zone dove per raggiungere la stazione occorre necessariamente l’auto. Zone, peraltro, già penalizzate, visto che nel 2011 il taglio del Tpl della provincia di Prato fu tutto sulle spalle della Valle del Bisenzio. Quindi, o ai sindaci non frega niente del territorio, oppure qualcuno è molto più furbo di loro e sono stati ingenui. Perché le risorse questa volta c’erano!".

I tagli a cui si riferiscono Logli e Santi, riguardano le corse da Prato per Vernio delle 8.45, quella delle 9.30, quella delle 11.30, quella delle 12, quella delle 14.20 e quella delle 17.30 (e, ovviamente, il ritorno da Vernio di tali corse). L’unica possibilità per chi da Prato (o da Vaiano) vuole recarsi a Vernio (o in frazioni non coperte dalle fermate del treno, come Usella e Carmignanello) la mattina dopo le 8.10 è la corsa che parte dalla Stazione Centrale alle 10.35, poi c’è da aspettare fino alle 12.35. Altra novità del nuovo orario, che in questo caso va incontro alle richieste dei sindaci nell’ottica di facilitare il trasporto "ferrogomma" tanto auspicato dalle amministrazioni locali, sono le nuove fermate alla stazione di Vernio e a quella di Vaiano (per i bus che arrivano dalle frazioni collinari di Migliana, Schignano e Sofignano). Restano, la mattina, collegamenti Prato-Vaiano - che non proseguono per Vernio e l’alta valle - con fermate nelle varie frazioni che si trovano sulla tratta.

Claudia Iozzelli