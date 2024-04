Autobus, petizione con 470 firme: "Bisogna ripristinare il servizio"

Almeno fino a sabato le corse degli autobus resteranno invariate. Eppure non mancano le richieste di modifica da parte dei pendolari che utilizzano i bus per spostarsi dal confine emiliano a Prato e viceversa. Sono molti, considerato che c’è una petizione con 470 firme, compresi gli studenti che da quando si è verificata la frana a Le Coste sono costretti ad utilizzare il treno per prendere poi la corsa dedicata per il proprio istituto superiore alla stazione centrale di Prato. Richieste che si stanno concretizzando appunto con una petizione che sta circolando fra gli utenti, per il ripristino del servizio così com’era prima della frana. Nessuna decisione è stata ancora presa dagli enti locali e dalla Regione (che poi concorderanno le modalità con Autolinee Toscane) sulla data del ripristino.

La spinta dei cittadini per avere più autobus arriva dopo che alla fine di marzo (prima della riapertura della 325) i tre sindaci della vallata, tramite l’Unione dei Comuni, avevano inviato una lettera alla Regione per chiedere esplicitamente di mantenere il servizio ferro-gomma: "Dalle notizie in nostro possesso pare però che gli enti gestori dei servizi (Autolinee Toscane, Trenitalia e Trenitalia Tper) siano intenzionati a tornare alla programmazione originaria, pre emergenza, non appena sarà riaperta la viabilità – si legge nel documento – Inutile sottolineare come questa opzione vanificherebbe ogni sforzo messo in campo da tutte le istituzioni coinvolte, in primis gli uffici regionali che da subito hanno attuato tutte le iniziative necessarie per mettere in essere l’attuale modello di trasporti che ha riscosso così tanto favore nella popolazione".

Per adesso sono state ripristinate solo quattro corse dal confine regionale e viceversa, che non riescono a coprire il fabbisogno, visto che alcune fasce orarie restano scoperte dal trasporto pubblico e alcuni pendolari continuano a fare i salti mortali e sacrifici immensi per andare al lavoro, ad esempio chi deve entrare al lavoro alle 6 a Prato, visto che il primo treno da Vernio è alle 6.22.

Claudia Iozzelli