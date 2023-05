Autobus, tornano i numeri per indicare le diverse linee

Prato, 25 maggio 2023 – Come è stato per decenni, prima della “rivoluzione delle Lam”, e come funziona più o meno in tutto il mondo, tornano i numeri a indicare le linee degli autobus per Prato e provincia. La novità è annunciata da Autolinee Toscane, che spiega come Prato sia la prima città toscana ad attivare il progetto di riorganizzazione delle informazioni dedicate all’utenza.

Dal 1° giugno tutte le linee del bacino pratese saranno identificate con un numero. L’obiettivo è quello di rendere il trasporto pubblico più comprensibile.

“Prato è la città modello su cui è stato studiato e partirà un grande rinnovamento, sia estetico che funzionale, che sarà poi esteso a tutto il resto della Toscana – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – Un progetto di semplificazione che contribuirà a rendere più comprensibile e accessibile il trasporto pubblico”.

Come si chiameranno le linee

Linee urbane

• LAM Blu → 1+

• LAM Rossa → 2+

• LAM Arancio → 3+

• Linea 4 → 4

• Scolastico → SC

• Linea 9AB → 9

• Linea 10 → 10

• Linea 11 → 11

• Linea 12 → 12

Linee extraurbane

• Linea 4 → 204

• Sc. Cal-Po → 205

• Linea 6 → 206

• LAM Viola → 207

• Mont-St.Ag → 208

• Linea CM → 209

• Linea Azzurra → 210

• NMB → 211

• Linea CF → 212

• LAM PF → 213

• Linea V → 214

Linee regionali

• LAM PO-FI → R1

Il “+” affiancato alla denominazione numerica delle linee 1,2 e 3 identifica le linee che sono attualmente conosciute come Lam (linee ad alta mobilità), mantenendo quindi un codice di riconoscimento: linee più frequenti, più utilizzate, più estese.

I codici “SC”, per lo scolastico, e “Rnumero” per le linee regionali – in questo caso la linea che collega Prato e Firenze via Autostrada - diventano codici univoci che saranno poi utilizzati in tutta la Toscana.

Cambia solo il nome e rimangono invariati percorsi e orari.

Le fermate

Restyling estetico in vista anche per le fermate: avranno i colori e il logo di Autolinee Toscane e riporteranno le linee urbane ed extraurbane in transito, oltre che le informazioni utili per viaggiare sugli autobus. Un esempio di come saranno le fermate nelle prossime settimane è già presente alla fermata Centro Pecci 2. Il Centro Pecci, partner culturale di Autolinee Toscane, è anche protagonista di un’altra azione migliorativa che introduciamo con la riorganizzazione delle informazioni per l’utenza. La Lam Blu ha da sempre avuto come direzione verso Prato Est “Repubblica”. Dal 1° giugno 2023 invece la linea 1+ (ex Lam Blu) avrà come direzione “Centro Pecci”.

“Questa riorganizzazione ha l’obiettivo primario di rendere facilmente identificabili linee e percorsi, nonché renderle più leggibili e intuitive, sia per i tutti i cittadini che per i turisti. commenta Tommaso Rosa, responsabile marketing brand e comunicazione di Autolinee Toscane – Naturale partire da Prato, una città dove negli ultimi anni si respira un fermento creativo che sta coinvolgendo positivamente tutti gli attori del territorio. L’autobus fa parte di questa comunità e si rinnova ed evolve con essa”.