Autobus, la mozione: "Stop ai nuovi orari"

La sperimentazione della fase T2 del trasporto pubblico va sospesa e devono essere ripristinati gli orari sino al termine dell’anno scolastico. E’ stata votata all’unanimità nell’ultima seduta del consiglio comunale di Poggio a Caiano la mozione che impegna sindaco e giunta a farsi promotori con gli altri Comuni, in concertazione con la Provincia, affinché sia sospesa e rinviata con urgenza la sperimentazione della fase T2 della gara regionale per il trasporto pubblico. Inoltre, nella mozione (firmatari i consiglieri di maggioranza Bonfanti, Guazzini e Mancini) si chiede il ripristino completo dei servizi garantiti dalle previsioni per l’anno 2023 sino al termine dell’anno scolastico e poi un’analisi degli effetti che i tagli avranno sulla comunità locale prima di procedere con tali modifiche. I firmatari chiedono anche il ripristino dei prezzi in vigore prima dell’agosto scorso sul trasporto pubblico locale. "Con l’avvio della nuova fase T2 – spiegano i tre firmatari della mozione - sono cresciute le preoccupazioni e le incertezze riguardo al futuro delle tratte e dei servizi di trasporto pubblico nella nostra comunità. I tagli e le modifiche agli orari hanno comportato forti disagi a lavoratori e studenti i quali hanno segnalato cancellazioni, soppressioni, ritardi continui e assenza di corse specie nelle fasce orarie utili per l’ingresso delle scuole, oltre a denunce di soppressione di alcune fermate che hanno causato un completo isolamento di intere frazioni". Quella di Poggio a Caiano è la prima mozione a passare in consiglio comunale e altre sono all’ordine del giorno negli altri comuni della provincia riguardanti la richiesta di sospendere l’adeguamento delle tariffe urbane ed extraurbane degli autobus e di aiutare con tariffe agevolate chi ha determinate esigenze.