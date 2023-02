"Autobus, così non va Serve un confronto tra Regione e AT"

"Quando da più parti ed a più riprese provengono segnalazioni di palesi disservizi sui mezzi pubblici, risulta obiettivamente difficile una qualsiasi difesa da parte del gestore", affermano Giovanni Galli e Diletta Bresci, rispettivamente Consigliere regionale e provinciale della Lega. I due esponenti della Lega tornano sul tema del trasporto pubblico locale che La Nazione ha raccontato proprio l’altro giorno: corse saltate a causa di autobus troppo vecchi che d’inverno faticano a mettersi in moto, famiglie sul piede di guerra per le multe agli studenti e sindaci infuriati per i disservizi. Insomma, un quadro complicato. "Quanto sta accadendo nella provincia pratese, è sintomatico del fatto che Autolinee Toscane non stia facendo appieno il proprio dovere – insistono Galli e Bresci – e che, parimenti, l’assessore Baccelli sia troppo timido nelle interlocuzioni col gestore", proseguono gli esponenti leghisti: "Chi paga regolarmente un abbonamento o un biglietto, dovrebbe, infatti, poter usufruire di un servizio di trasporto funzionante e non deficitario come emergerebbe invece a Prato".

Le ultime grane sul trasporto pubblico locale nella nostra provincia si sono tutte accumulate nel corso di questi giorni. Si è cominciato con le tre corse di fila saltate di mattina alle 7.20 da Seano verso le scuole medie di Carmignano. Poi si è proseguito con lo stop alla corsa da Comeana verso gli istituti scolastici pratesi di via di Reggiana. E per concludere è arrivato il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti che alla luce delle proteste delle famiglie ha chiesto provvedimenti urgenti contro Autolinee Toscane.

"Basta scusanti che non reggono alla prova dei fatti pressochè quotidiani – chiudono Galli e Bresci – occorre aprire immediatamente un serrato confronto fra AT e Regione, con lo scopo di quantomeno ridurre al minimo i disagi per gli utenti; in questo modo, ci sembra abbastanza chiaro, non sia più ammissibile andare avanti". Da parte sua il gestore ha più volte ribadito di avere a che fare con un parco mezzi vecchio e ha annunciato anche la decisione di "completare entro il 2025 un piano imponente che prevede di rinnovare circa metà della flotta toscana