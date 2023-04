Autobus caos FdI all’attacco sul "rinnovo"

Il rinnovo della convenzione sul trasporto pubblico locale fa discutere in consiglio comunale a Carmignano. Fra marzo e aprile è in votazione l’atto per il rinnovo della convenzione tra Ufficio territoriale TPL di Prato e i Comuni dell’area pratese: Carmignano si è espresso a favore il 30 marzo ma Fratelli d’Italia punta il dito sulla scarsa incisività mostrata da sindaco e giunta, dopo i pesanti disservizi culminati con la minaccia da parte del Comune di una richiesta di penali da pagare. Sempre il mese scorso la Regione Toscana ha ripartito gli stanziamenti per il Tpl ai quali si aggiungono le risorse dei Comuni. "Con questa scelta – scrive Federica Bini, consigliera di Fratelli d’Italia in una nota – si premiamo forse disservizi e ritardi? Sul tema siamo stati sempre vigili: abbiamo ascoltato le segnalazioni dei disservizi che sono durate per mesi, durante il consiglio comunale del 17 ottobre scorso pensavamo di aver strappato all’amministrazione, dopo una nostra interrogazione all’assessore Palloni, la ferma volontà di intraprendere una azione forte in raccordo con la Provincia qualora Autolinee Toscane non avesse dimostrato di aver intrapreso un percorso virtuoso atto alla risoluzione delle problematiche. Ci sono stati ulteriori disagi ma il Comune ha deciso di investire ugualmente la propria parte di 110.000 mila euro. Tutto questo è assurdo: perché sindaco e assessori hanno ancora la volontà di proseguire su questa linea, continuando a dare fiducia ad Autolinee Toscane? Massima resta l’attenzione, da parte mia e del gruppo Fratelli d’Italia". Gli ultimi disservizi, lo ricordiamo, erano legati al freddo, quando i bus ritardavano l’uscita dai depositi perché il motore aveva bisogno di tempo per scaldarsi. Autolinee Toscane ha promesso un rinnovo del parco mezzi e nuove assunzioni di autisti.

M. Serena Quercioli