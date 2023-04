Auto, treno, bus: Firenze è distante. Non basta il passo avanti sulla tramvia

Prato, 22 aprile 2023 – Sembrerà paradossale da dire, ma in certi momenti della giornata ci si mette meno in bicicletta che in auto a percorrere i dodici chilometri che separano la declassata, zona questura, da Peretola. Il caos scatenato giovedì dal deragliamento di un treno merci all’altezza di Firenze Castello ha messo in evidenza ancora una volta quanto siano lontane Prato e Firenze.

Non tanto fisicamente, in fondo la distanza è, appunto, di soli 12 chilometri, bensì come tempi di percorrenza di quella stessa distanza con i mezzi privati o quelli pubblici. Durata del tragitto che a volte supera anche l’ora. Torna così inevitabilmente d’attualità la necessità di trovare mezzi alternativi di spostamento. E il pensiero si concentra subito sulla metro-navetta Peretola-Pecci sponsorizzata direttamente dal governatore Eugenio Giani. Proprio la scorsa settimana si è tenuto un collegio di garanzia sull’infrastruttura al quale hanno preso parte anche i tecnici del Comune di Prato.

In corso c’è lo studio che dovrà ipotizzare il potenziale bacino d’utenza di passeggeri di Prato e della piana fiorentina in direzione capoluogo. Studio che dovrebbe essere pronto per giugno. Intanto però una prima certezza c’è: Regione e Comuni hanno già individuato il progetto preferito sui quattro in ballo.

Si tratta del tracciato V2, quello di metropolitana leggera, che prevede cinque fermate (Peretola, Osmannoro, Campi Bisenzio, Gigli, Pecci), un tempo di percorrenza di 12 minuti, una velocità media di spostamento di 52 chilometri orari, l’utilizzo di 9 treni (più due di riserva) con una capacità ciascuno di trasporto di 280 passeggeri, e un costo totale di 670 milioni di euro.

Questa soluzione è stata preferita alle altre due ipotesi di tracciato con metropolitana leggera, uno che aveva una fermata in più all’Osmannoro, l’altro che invece fermava a Sesto Fiorentino al posto di Campi Bisenzio, e a quella del tram che avrebbe impiegato 20 minuti a collegare Prato e Firenze, trasportando solo 200 passeggeri alla volta (anche se il costo era di 557 milioni, cioè 113 in meno rispetto alla soluzione prescelta). Una volta terminato lo studio si passerà al progetto di fattibilità tecnico-economica. La strada per vedere finanziamento dell’opera e partenza dei lavori, se mai ci si arriverà, è però ancora lunghissima.

Quella che invece dovremmo già vedere in funzione in estate è la super ciclabile Prato-Firenze. Il tratto cittadino è ormai quasi ultimato, manca soltanto la parte che corre di fianco alla declassata e che si attesterà al piazzale del museo, dal lato opposto del Pecci. Più intricato il percorso che arriva in centro a Firenze, ma che comunque dovrà essere completato entro fine giugno per non perdere i finanziamenti sull’opera.

Il quadro delle infrastrutture di collegamento con Firenze si conclude, infine, con la terza corsia dell’A11. Il lotto zero è stato ultimato da tempo. Ora si attende la partenza del lotto 1, fra Peretola e Prato, sul quale nessuno si sbilancia, anche se la speranza è di vedere gli operai al lavoro entro fine primavera.

Sdb