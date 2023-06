Follia in strada: si strada sul tetto dell’auto e si fa trasportare / Il video

Prato, 29 giugno 2023 – Sdraiato sul tetto della macchina, aggrappato alle portiere laterali, in giro su declassata e viale della Repubblica (almeno).

E’ l’ultima follia su quattro ruote immortalata in un video che gira in queste ore sui social, una bravata, o forse un gioco assurdo, finita nel mirino della polizia municipale che adesso sta indagando per capire.

Nelle immagini si vede una Renault bianca che trasporta sul tetto un ragazzo aggrappato all’auto, in mezzo al normale traffico di un pomeriggio qualsiasi (pare che il video sia di due giorni fa). Un gioco pericolosissimo e folle che i vigili si preparano a sanzionare.