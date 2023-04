Auto in bilico sul burrone, 325 in tilt Già 11 gravi incidenti da inizio anno I tre sindaci: "Subito un’alternativa"

Una settimana catastrofica per la Sr 325, chiusa del tutto o a senso unico alternato per due incidenti, venerdì sera e ieri mattina. Un susseguirsi di eventi, dall’inizio dell’anno, fra sinistri – già 11 nel 2023 – tamponamenti e frane che hanno messo a dura prova i pendolari che ogni giorno si recano a Prato per lavoro o per studio ma anche chi si sposta con il bus in Vallata, in un contesto di soccorsi dimezzati, con un medico sulle ambulanze in meno, da fine gennaio.

A dura prova anche l’unica alternativa di sbocco dalla Vallata, la strada che dalla Collina arriva a Figline, dove si sono verificati imbottigliamenti sulle curve a gomito per via Il traffico intenso che vi si era riversato. In ginocchio anche i tre sindaci della Valbisenzio, che ieri in una nota hanno rinnovato l’appello alle istituzioni chedendo attenzione sia alla viabilità che al piano del 118. "Alla luce degli ultimi incidenti – scrivono Primo Bosi, Giovanni Morganti e Guglielmo Bongiorno – lanciamo un appello a Governo, Regione e Provincia per aprire un tavolo di lavoro per arrivare ad una soluzione concreta. Questi ultimi episodi si inseriscono in un quadro a dir poco preoccupante: dall’inizio dell’anno si contano 11 sinistri stradali sull’unica arteria della Vallata, cinque di questi episodi hanno comportato l’interruzione completa del traffico per un tempo significativo".

E proseguono, evidenziando come questi sinistri abbiano anche fatto capire quanto sia fragile il servizio di emergenza sanitaria attuale: "lo sviluppo economico, turistico e sociale della Valbisenzio non può più fare affidamento ad un’unica via di collegamento ma devono essere trovate soluzioni alternative. Studenti, pendolari, lavoratori, aziende e, soprattutto, il sistema di emergenza sanitaria non possono essere ostaggio di una viabilità così fragile. Non è più rinviabile trovare soluzioni concrete che alleggeriscano il volume di traffico. Sono mesi che cerchiamo di confrontarci in modo costruttivo – concludono – con chi deve darci risposte e gli ultimi episodi impongono la necessità che le nostre richieste trovino posto immediatamente tra le priorità dell’agenda politica nazionale e regionale. Un territorio come il nostro, che esprime elementi di eccellenza in molti campi, dal culturale al produttivo, non merita di essere relegato in fondo agli interessi delle istituzioni sovraordinate".

Claudia Iozzelli