Auto e moto per beneficenza Domenica a Prato si terrà l'evento benefico "Sgommiamo il fango con i nostri motori", raduno di auto e moto d'epoca per raccogliere fondi a favore delle vittime dell'alluvione del novembre scorso. Oltre 100 veicoli parteciperanno, con attività per bambini disabili e prove di auto di lusso.