"Auser di Poggio a Caiano dona 1.000 euro di buoni spesa per famiglie in difficoltà"

Mille euro di buoni spesa per aiutare le famiglie in difficoltà a fare la spesa alimentare. L’Auser di Poggio a Caiano ha donato all’ufficio servizi sociali del Comune di Poggio a Caiano la somma di 1.000 euro, sotto forma di buoni acquisto delle Coop Bisenzio Ombrone. I buoni saranno utilizzabili presso i punti vendita del circuito Coop Bisenzio Ombrone (negozi di Seano, Poggio e della Val Bisenzio) e saranno assegnati dall’ufficio servizi sociali alle famiglie in difficoltà, sulla base della propria valutazione professionale e del programma di aiuti concordato. L’Auser, lo ricordiamo, ogni anno sostiene il settore dei servizi sociali attraverso il dono di questi buoni-spesa, frutto delle iniziative di solidarietà e raccolta fondi realizzate attraverso la pizzeria, gestita dai volontari, nel parco del Bargo durante l’anno e altre attività ricreative.