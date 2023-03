Aumento tariffe nelle rsa Faggi: "I Comuni pronti a sostenere le famiglie"

Le famiglie degli anziani in rsa sono state già avvertite: da aprile scatta l’aumento sulle rette sociali con rincari anche fino a 5 euro al mese. Un salasso per i parenti ed una scelta dolorosa per i gestori delle rsa pratesi che, in una lettera di qualche settimana indirizzata al sindaco di Prato e alla direttrice della Società della salute, hanno puntato il dito contro la Regione Toscana, immobile di fronte alle loro richieste di sostegno davanti a difficoltà oggettive con cui si sono dovuti confrontare. Costi lievitati per motivi noti e determinati non non solo sulla componente energetica, ma anche su tutte le altre voci di fornitura come mense, lavanderie, manutenzioni, affitti. Unica risposta avuta dalla Regione è stato il contributo previsto nella delibera 52 del 2023 che stabilisce lo stanziamento di 62 centesimi al giorno e un contributo fino a giugno per materiali prevenzione covid. Un aiuto che è stato stigmatizzato dai gestori delle rsa pratesi come totalmente inadeguato rispetto ai costi effettivi sostenuti, ’briciole’ di fronte ai costi realmente sostenuti dalle strutture, ormai sempre più con caratteristiche sanitarie che sociali visti i ’grandi anziani’ ospitati, spesso portatori di più patologie che necessitano di cure specifiche e professionali. Se dalla Regione Toscana non è arrivato alcun segno di disponibilità a sostenere il sistema rsa, non è così dalla parte della Società della salute e dei sindaci dell’area pratese. Come hanno fatto già lo scorso anno, sono decisi tramite la Sds a dare un supporto alle rsa del territorio, fornendo aiuto per la quota sociale, per la quale può coprire fino al 53,50%.

"Abbiamo già individuato le risorse da mettere in campo e da destinare a questa voce come sostegno alle famiglie - spiega Simone Faggi, presidente della Società della salute (foto) - Per quanto è possibile, anche quest’anno, vogliamo fare la nostra parte facendo un ragionamento specifico con le strutture per fare pesare il meno possibile la quota sociale sui parenti degli ospiti nelle rsa". Al momento la Sds sta mettendo a punto la proposta di aiuto con criteri un po’ differenti rispetto a quelli del precedente intervento: "Si deve agire in modo indiretto, cercando comunque di essere incisivi e di dare un ristoro vero", aggiunge Faggi. La proposta sarà pronta a breve e sarà discussa nella prossima seduta della Sds. Intanto su questo versante si stanno muovendo i sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil, che hanno avuto incontri sia con i gestori delle rsa pratesi sia con la Sds. L’aumento delle tariffe viene definita "una misura grave e preoccupante, che rischia di avere un impatto pesantissimo sui bilanci degli anziani e delle loro famiglie". Una presa di posizione che fa pensare come la responsabilità si debba trovare sia nella Regione che nei gestori delle rsa a scapito dei cittadini più fragili.

Sara Bessi