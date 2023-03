Aumenti Tari, Biffoni non ci sta "Bisogna realizzare nuovi impianti"

Messaggio chiaro alla Regione: la Toscana ha bisogno di un termovalorizzatore e il piano rifiuti messo a punto dalla giunta Giani va realizzato in tempi rapidi. Firmato Matteo Biffoni. Il sindaco torna a chiedere con forza nuovi impianti ora che la Tari, anche per il 2023, subirà un forte aumento (e ci sarà il bis nel 2024), ovvero il 6,7% di media per imprese e famiglie.

"Ineluttabile come il mutare delle stagioni, a ogni invio delle bollette Tari riparte la discussione sui costi e conseguentemente sugli impianti, o meglio, sull’assenza di impianti per lo smaltimento rifiuti – sottolinea Biffoni in una nota – È da anni che denuncio la necessità di nuovi impianti, e nella scelta a cui ci sottopose l’allora presidente della Regione tra Case Passerini e Peretola, rimasi solo, o quasi, a sostenere che un termovalorizzatore grande, moderno, efficente era, e resta, la priorità. Senza impianti il ciclo dei rifiuti va in affanno e i costi alle stelle, lo sapevamo bene e abbiamo accettato le tariffe di Ato sapendo che la Regione avrebbe realizzato un piano che finalmente appare essere arrivato: non mi voglio permettere di dettare l’agenda di nessuno e tanto meno del consiglio regionale, ma davvero è urgente farlo divenire realtà, senza ulteriori ritardi".

Per Biffoni il dibattito sulla Tari è, di fatto, una discussione sulle mancate risposte sugli impianti di smaltimento rifiuti.

"Parto da un dato – continua – Prato ha raggiunto oltre il 74% di raccolta differenziata. Porta a porta in tutta la città. Siamo impegnati nelle politiche di riuso e riciclo, l’economia circolare è nel nostro dna, siamo pronti a realizzare l’hub del tessile. In ogni ambito lavoriamo al massimo per aumentare la quota di riciclo e recupero. Ma sappiamo bene che questo non basta. Se non ci dotiamo di impianti di smaltimento, perché resterà sempre una quota di rifiuti che non può essere riutilizzata, resteremo sempre esposti ai rischi che comporta l’assenza di indipendenza, a partire dalla variabile costi". Per il sindaco, dando per scontato che si tratti di "impianti virtuosi, innovativi e rispettosi dell’ambiente", è "davvero giunto il momento di realizzarli". Questo innanzitutto per una ragione di costi, insiste Biffoni, "ma anche per coerenza: non si può essere contrari agli impianti, consapevoli che mandiamo i nostri rifiuti in un altro territorio. E questo un po’ mi ricorda un’altra vicenda...".

Biffoni lancia un appello alla Regione e alla politica in generale: "Siamo in grande ritardo, abbiamo perso tempo prezioso ma adesso bisogna fare presto e bene e portare a compimento il piano dei rifiuti su cui la Regione ha lavorato e a cui va la nostra fiducia. La politica non può più traccheggiare".